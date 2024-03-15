Фото: Гандбольный клуб «Ростов-Дон»

Гандбольный матч «Кубань» - «Ростов-Дон» проведут 30 марта. О переносе даты проведения игры второго предварительного раунда Суперлиги сообщили в своих социальных сетях «желто-черные».Южное дерби проведут в Краснодаре на улице Бородина, 19. Команды встретятся в 16:00 на паркете спортивной школы «Академии гандбола». Матч должны были провести 31 марта, но его по неизвестной причине перенесли на сутки раньше.Последний раз клубы играли в рамках Чемпионата России 14 февраля в донской столице. «Желто-черные» победили «Кубань» со счетом 28:21.После 29 туров Суперлиги ГК «Ростов-Дон» занимает в турнирной таблице первое место. На счету дончанок 54 очка. Ближайшийк ним клуб - ЦСКА. Спортсменки из московского клуба набрали 45 очков по ходу регулярного сезона.