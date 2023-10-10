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Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда»

Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда»
Болельщики выбрали лучшего игрока матча «Ростов-Дон» - «Звезда». Большинство голосов набрала капитан «желто-черных» Юлия Манагарова.

Правая крайняя забросила в ворота соперниц шесть мячей. Столько же забила ее одноклубница Кристина Кожокарь. Несмотря на одинаковую результативность, более 53% фанатов посчитали, что капитан внесла больший вклад в победу команды.

После семи туров чемпионата России ГК «Ростов-Дон» занимает первое место в турнирной таблице. Следующий матч «желто-черных» пройдет 19 октября. Команда встретится с ГК «Лада».
Фото: ГК «Ростов-Дон»
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