Юлия Манагарова стала лучшим игроком матча «Ростов-Дон» - «Звезда»
Болельщики выбрали лучшего игрока матча «Ростов-Дон» - «Звезда». Большинство голосов набрала капитан «желто-черных» Юлия Манагарова.
Правая крайняя забросила в ворота соперниц шесть мячей. Столько же забила ее одноклубница Кристина Кожокарь. Несмотря на одинаковую результативность, более 53% фанатов посчитали, что капитан внесла больший вклад в победу команды.
После семи туров чемпионата России ГК «Ростов-Дон» занимает первое место в турнирной таблице. Следующий матч «желто-черных» пройдет 19 октября. Команда встретится с ГК «Лада».