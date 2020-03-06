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Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграет с «Брестом»

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграет с «Брестом»
Ростовские гандболистки встретятся в матче с «Брестом». Соревнования команд пройдут в субботу, 4 апреля.

ГК «Ростов-Дон» будет соревноваться с французским клубом в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов-2019/2020. С 10 по 12 апреля они проведут ответную игру уже на территории Франции.

«Донские красавицы» продолжают выходить в лидеры и уже занимают второе место в Группе 1 с 13 баллами. Клубу предстоит играть на пике своих возможностей, чтобы стать победителем в этом турнире.

Стоит отметить, что у ростовчанок есть все шанцы победить «Брест», ведь они уже делали это в сезоне-2016/2017. Тогда француженки дошли до четвертьфинала Кубка ЕГФ. Однако в битве против «Ростов-Дона» они проиграли.

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