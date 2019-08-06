Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал двойную победу над майкопским «Адыиф»



Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл второй товарищеский матч против команды из Майкопа АГУ – «Адыиф». Игры состоялись на базе спортивного комплекса «Олимп» в донской столице 7 и 8 августа. За две встречи ростовские гандболистки забили противнику 83 мяча.



Первый матч завершился твердой победой действующих чемпионок России со счетом 42:17. Во второй раз ростовские гандболистки также уверенно оставили позади майкопскую команду со счетом 41:16, несмотря на замены в составе.



– Тренер предоставил отдых Анне Седойкиной, Анне Сень и Регине Калиниченко. Одновременно с этим в заявку вернулась Лоис Аббинг, – сообщает пресс-служба «Ростов-Дон».



Звание лучшего бомбардира во втором матче завоевала Юлия Манагарова. Спортсменка забила восемь мячей. Также отметились отличной игрой Кристина Кожокарь, Милана Таженова и Маисса Пессоа.



Свой ближайший большой матч наши гандболистки проведут в Ростове-на-Дону. Сразу после этого спортсменки отправятся на десятидневные сборы в Хорватию и Словению. Старт нового сезона команды намечен на 30 августа гостевым матчем за Суперкубок России с тольяттинской «Ладой».