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ГК «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» в первом товарищеском матче

ГК «Ростов-Дон» обыграл АГУ-«Адыиф» в первом товарищеском матче
Первый товарищеский матч сезона закончился победой для гандбольного клуба «Ростов-Дон». Игра с майкопским АГУ-«Адыиф» прошла в Ростове 7 августа.

С первых же минут донские спортсменки захватили преимущество на площадке. Они подряд забивали мячи, пока на седьмой минуте соперницы не ответили им. Счёт стал 5:1. К перерыву цифры на табло показывали 19:9 в пользу «Ростов-Дона».

Во втором тайме за 15 минут донские гандболистки забили десять мячей, спортсменки «Адыиф» - только пять. Матч завершился безоговорочной победой ростовчанок со счётом 42:17.

Вторая товарищеская встреча с майкопским клубом запланирована на 8 августа.

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