Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной с большим отрывом обошли команду из Сербии



Гандболистки «Ростов-Дона» в составе сборной с большим отрывом обошли команду из Сербии. Игра прошла в Южной Корее 23 ноября.



В матче приняли участие девять представительниц «Ростов-Дона». Среди них Вяхирева, Седойкина, Сень, Кузнецова, Маслова, Макеева, Кожонарь, Боровникова, Манагарова. Ростовчанки внесли большой вклад в победу – они забросили 26 мячей.



Россиянки завладели преимуществом еще в самом начале встречи. Ни разу за первый тайм они не теряли лидерство, а лишь наращивали отставание соперниц. К середине игры соотношение сил было следующим – 12:5 в пользу России. К концу периода этот результат лишь увеличился до 21:11.



Во втором тайме российские гандболистки также проявили себя, как сильные игроки. Сербским игрокам сложно было сократить преимущество. К концу игры оно составило 18 голов. Со счетом 43:25 победила российская сборная.



Заключительный матч товарищеского турнира пройдет 25 ноября. В финале встретятся Россия и Южная Корея.

