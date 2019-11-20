Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду из Венгрии



Ростовчанки в составе российской сборной обыграли команду из Венгрии. Встреча в рамках товарищеского турнира прошла в Сеуле 22 ноября.



На площадку в составе нашей национальной сборной вышли десять спортсменок «Ростов-Дона»: Валерия Маслова, Анна Седойкина, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Анна Сень, Кристина Кожокарь, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова и Анна Седойкина.



С первых же минут игры россиянки завладели преимуществом. В начале встречи несколько голов подряд забила Полина Кузнецова. В середине первого тайма венгерки попытались сократить разрыв в счёте, но вырваться вперёд так и не смогли. После перерыва сборная России продолжила доминировать на площадке и закончила матч уверенной победой. Встреча завершилась со счётом 29:25 в пользу россиянок.



В товарищеском турнире Seoul Cup принимают участие команды Республики Корея, Сербии, Венгрии и России. В субботу, 23 ноября, наши девушки сыграют с сербками.