Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду из Венгрии

Ростовские гандболистки в составе сборной России обыграли команду из Венгрии
Ростовчанки в составе российской сборной обыграли команду из Венгрии. Встреча в рамках товарищеского турнира прошла в Сеуле 22 ноября.

На площадку в составе нашей национальной сборной вышли десять спортсменок «Ростов-Дона»: Валерия Маслова, Анна Седойкина, Ксения Макеева, Полина Кузнецова, Анна Сень, Кристина Кожокарь, Анна Вяхирева, Юлия Манагарова, Владлена Бобровникова и Анна Седойкина.

С первых же минут игры россиянки завладели преимуществом. В начале встречи несколько голов подряд забила Полина Кузнецова. В середине первого тайма венгерки попытались сократить разрыв в счёте, но вырваться вперёд так и не смогли. После перерыва сборная России продолжила доминировать на площадке и закончила матч уверенной победой. Встреча завершилась со счётом 29:25 в пользу россиянок.

В товарищеском турнире Seoul Cup принимают участие команды Республики Корея, Сербии, Венгрии и России. В субботу, 23 ноября, наши девушки сыграют с сербками.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.