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Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень на месяц выбыла из игры

Гандболистка «Ростов-Дона» Анна Сень на месяц выбыла из игры
Одна из ключевых гандболисток клуба «Ростов-Дон» Анна Сень как минимум на месяц выбыла из игры. В матче против ГК «Кубань» 11 ноября она получила серьезную травму – частичный отрыв сухожилия от пяточного бугра.

Спортсменка не сможет принять участие в Лиге чемпионов и чемпионате Европы. По словам Анны, это первая серьезная травма в ее карьере. Повреждение гандболистка переживает тяжело, называя его «невероятно сложным этапом жизни».

На своей странице в соцсети Сень призналась, что долгое время испытывала боль в стопе, но всячески игнорировала ее. Множество микроразрывов привели к травме.

Напомним, Анна стала частью «Ростов-Дона» в 2014 году. Гандболистка – олимпийская чемпионка, обладатель Кубка ЕГФ, серебряный призер Лиги чемпионов, девятикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России и четырехкратная чемпионка страны.

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