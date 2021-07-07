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Гандболистка «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева отправится в составе сборной страны на Евро-21

Гандболистка «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева отправится в составе сборной страны на Евро-21
Гандболистка «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева отправится в составе молодежной сборной на Евро-21. Об этом сообщила пресс-служба донского гандбольного клуба.

Молодежный чемпионат Европы-2021 пройдет в Словении с 8 по 18 июля. Правая крайняя ростовской команды Анастасия Алексеевна включена в итоговый список игроков национальной молодежной команды на Евро-21. Соперниками сборной России станут команды из Швеции, Словакии и Португалии. По итогам соревнований команды, занявшие первое и второе места, пройдут в основной этап.

Анастасия Алексеева играет за ГК «Ростов-Дон-2» с 2019 года. За все время карьеры спортсменка провела 126 игр и забила свыше 900 голов.

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