Гандболистка «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева отправится в составе сборной страны на Евро-21

Гандболистка «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева отправится в составе молодежной сборной на Евро-21. Об этом сообщила пресс-служба донского гандбольного клуба.Молодежный чемпионат Европы-2021 пройдет в Словении с 8 по 18 июля. Правая крайняя ростовской команды Анастасия Алексеевна включена в итоговый список игроков национальной молодежной команды на Евро-21. Соперниками сборной России станут команды из Швеции, Словакии и Португалии. По итогам соревнований команды, занявшие первое и второе места, пройдут в основной этап.Анастасия Алексеева играет за ГК «Ростов-Дон-2» с 2019 года. За все время карьеры спортсменка провела 126 игр и забила свыше 900 голов.