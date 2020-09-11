Три донских гандболистки вызваны в сборную России

Трех спортсменок из ГК «Ростов-Дон» вызвали в сборную России. Валерия Собкало, Анастасия Алексеева и Анастасия Казьменко временно покинут команду и поедут на сборы в Московскую область.Крайняя правая Собкало будет отсутствовать с 25 сентября по 7 октября. Ее тренировки будут проходить в Звенигороде под руководством тренеров Любови Сидоричевой и старшего тренера донской команды Татьяны Березняк.Напомним, что Собкало перешла в основной состав команды в 2018 году. До этого Валерия играла за «Ростов-Дон-2».Правая крайняя и вратарь «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева и Анастасия Казьменко поедут на сборы в Протвино. Их не будет в команде с 23 сентября по 10 октября. Тренировать гандболисток будет старший тренер Михаил Измайлов.