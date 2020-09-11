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Три донских гандболистки вызваны в сборную России

Три донских гандболистки вызваны в сборную России
Трех спортсменок из ГК «Ростов-Дон» вызвали в сборную России. Валерия Собкало, Анастасия Алексеева и Анастасия Казьменко временно покинут команду и поедут на сборы в Московскую область.

Крайняя правая Собкало будет отсутствовать с 25 сентября по 7 октября. Ее тренировки будут проходить в Звенигороде под руководством тренеров Любови Сидоричевой и старшего тренера донской команды Татьяны Березняк.

Напомним, что Собкало перешла в основной состав команды в 2018 году. До этого Валерия играла за «Ростов-Дон-2».

Правая крайняя и вратарь «Ростов-Дона-2» Анастасия Алексеева и Анастасия Казьменко поедут на сборы в Протвино. Их не будет в команде с 23 сентября по 10 октября. Тренировать гандболисток будет старший тренер Михаил Измайлов.

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