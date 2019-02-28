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ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде черногорскую «Будучность»

ГК «Ростов-Дон» обыграл на выезде черногорскую «Будучность»
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл «Будучность» на чужой площадке. Игра прошла 3 марта в Черногории в рамках Лиги чемпионов.

Ростовчане поставили на защиту сразу трёх сильных игроков: Анну Сень, Ксению Макееву и Майю Петрову. Наши девочки не пропускали атаки «Будучности». На пятой минуте счёт открыла дончанка Виктория Борщенко. Через три минуты черногорки забили ответный гол.

На перерыв команды ушли со счётом 9:11 в пользу «Ростов-Дона». Второй тайм прошёл довольно насыщенно — несколько наших спортсменок отправились на скамейку запасных, обе команды заработали пенальти. По итогу игры счёт составил 20:23 в пользу ростовчанок.

«Ростов-Дон» остаётся на второй ступени турнирной таблицы Группы 1. Первую строку занимает французский клуб «Мец».

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