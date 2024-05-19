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Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Балтику"

Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Балтику"
Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Балтику" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщили "желто-синие" в социальной сети.

Футбольный матч состоялся на "Ростов Арене" 19 мая. В начале первого тайма полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин открыл счет, забив гол. Сесар Роналду забил еще один мяч в ворота соперника. На 45-й минуте "Балтика" начинает отыгрываться. Гол был забит в ворота ростовчан, но это был офсайд, поэтому в первом тайме было добавлено время. Результат - 2:1 в пользу ростовчан.

Во втором тайме "желто-синие", как и гости из Калининграда, не смогли забить ни одного гола. Игра завершилась со счетом 2:1.

По результатам сегодняшнего матча ФК "Ростов" поднимется на 6-е место в турнирной таблице.
Фото: ФК Ростов соцсети
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