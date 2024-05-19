Фото: ФК Ростов соцсети

Футбольный клуб "Ростов" обыграл "Балтику" в 29-м туре Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщили "желто-синие" в социальной сети.Футбольный матч состоялся на "Ростов Арене" 19 мая. В начале первого тайма полузащитник "Ростова" Кирилл Щетинин открыл счет, забив гол. Сесар Роналду забил еще один мяч в ворота соперника. На 45-й минуте "Балтика" начинает отыгрываться. Гол был забит в ворота ростовчан, но это был офсайд, поэтому в первом тайме было добавлено время. Результат - 2:1 в пользу ростовчан.Во втором тайме "желто-синие", как и гости из Калининграда, не смогли забить ни одного гола. Игра завершилась со счетом 2:1.По результатам сегодняшнего матча ФК "Ростов" поднимется на 6-е место в турнирной таблице.