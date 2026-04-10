В Ростовской области за 15 миллионов рублей на продажу выставили форелевую ферму

Уникальное рыбоводное хозяйство, специализирующееся на разведении форели, выставили на продажу в Ростовской области. Объявление о продаже появилось на одном из популярных сайтов в апреле, а стартовая цена объекта составляет 15 миллионов рублей.Ферма располагается на живописном участке, граничащем с заповедной зоной. Владелец отмечает, что одной из ключевых особенностей является круглогодично стабильная температура родниковой воды, составляющая +7 градусов, при этом водоприток достигает 50 литров в секунду.Такие условия идеально подходят для разведения форели, мощность производства которой оценивается до 50 тонн в год. Кроме того, участок позволяет заниматься разведением карповых, осетровых пород рыб и раков.Участок, на котором расположена ферма, оборудован всем необходимым для ведения бизнеса: имеются дом, хозяйственные постройки, электричество, интернет, освещение и водоснабжение. Отсутствие соседей в радиусе километра обеспечивает уединенность и спокойствие, а близость к федеральной трассе М-4 «Дон» (18 км) гарантирует удобную логистику.