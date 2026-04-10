В Ростовской области с 26 апреля изменится расписание более 25 пригородных поездов

С 26 апреля в Ростовской области произойдут изменения в расписании движения более 25 пригородных поездов. Об этом сообщили на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).По данным железнодорожников, корректировка графика вызвана техническими причинами. Сохранятся прежние номерная нумерация и маршруты следования, а также все промежуточные остановки.Изменения коснутся поездов, следующих по направлениям:Ростов – Лихая,Лихая – Ростов,Лихая – Глубокая,Кутейниково – Лихая,Глубокая – Кутейниково,Лихая – Кутейниково,Кутейниково – Лихая,Усть-Донецкая – Ростов,Ростов – Орловка-Кубанская,Орловка-Кубанская – Ростов,Тимашевская – Орловка-Кубанская,Орловка-Кубанская – Тимашевская.Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание поездов на официальном сайте СКЖД, у билетных кассиров, на информационных стендах и электронных табло на станциях.