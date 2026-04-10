В Ростовской области с 26 апреля изменится расписание более 25 пригородных поездов

В Ростовской области с 26 апреля изменится расписание более 25 пригородных поездов

С 26 апреля в Ростовской области произойдут изменения в расписании движения более 25 пригородных поездов. Об этом сообщили на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).

По данным железнодорожников, корректировка графика вызвана техническими причинами. Сохранятся прежние номерная нумерация и маршруты следования, а также все промежуточные остановки.

Изменения коснутся поездов, следующих по направлениям:

Ростов – Лихая,

Лихая – Ростов,

Лихая – Глубокая,

Кутейниково – Лихая,

Глубокая – Кутейниково,

Лихая – Кутейниково,

Кутейниково – Лихая,

Усть-Донецкая – Ростов,

Ростов – Орловка-Кубанская,

Орловка-Кубанская – Ростов,

Тимашевская – Орловка-Кубанская,

Орловка-Кубанская – Тимашевская.

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание поездов на официальном сайте СКЖД, у билетных кассиров, на информационных стендах и электронных табло на станциях.
Фото: РЖД
