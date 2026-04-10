В Ростовской области с 26 апреля изменится расписание более 25 пригородных поездов
С 26 апреля в Ростовской области произойдут изменения в расписании движения более 25 пригородных поездов. Об этом сообщили на Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД).
По данным железнодорожников, корректировка графика вызвана техническими причинами. Сохранятся прежние номерная нумерация и маршруты следования, а также все промежуточные остановки.
Изменения коснутся поездов, следующих по направлениям:
Ростов – Лихая,
Лихая – Ростов,
Лихая – Глубокая,
Кутейниково – Лихая,
Глубокая – Кутейниково,
Лихая – Кутейниково,
Кутейниково – Лихая,
Усть-Донецкая – Ростов,
Ростов – Орловка-Кубанская,
Орловка-Кубанская – Ростов,
Тимашевская – Орловка-Кубанская,
Орловка-Кубанская – Тимашевская.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание поездов на официальном сайте СКЖД, у билетных кассиров, на информационных стендах и электронных табло на станциях.