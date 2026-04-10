Фото: Dоnday

В Ростовской области на обновление дорожной разметки выделят 700 миллионов рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.Заказчиком является Министерство транспорта Ростовской области. Победителю предстоит провести ряд работ, включая демонтаж старых дорожных знаков, установку новых опор для знаков и электрических систем освещения.Кроме того, необходимо нанести дорожную разметку на дорогах различной ширины — 0,1, 0,2, 0,15, 0,20 и 0,40 метров. Разметку планируется выполнить с использованием холодного пластика и противоскользящего покрытия.Подрядчика выберут 30 апреля. Работы нужно выполнить в период с 1 августа текущего года до 12 апреля 2027 года.Ранее сообщалось, что на установку дорожных отбойников в Ростовской области будет выделено 51 миллион рублей.Согласно техническому заданию, победитель тендера должен будет установить дорожные ограждения на трассах в следующих районах Ростовской области: Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зерноградском, Константиновском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском, Морозовском, Обливском, Орловском, Пролетарском, Советском, Тацинском и Цимлянском. Кроме того, работы проведут на подъездах от магистрали «Дон» к таким городам, как Зверево, Шахты, Новошахтинск, Гуково, Красный Сулин и Волгодонск.