Актриса Ирина Безрукова поделилась рецептом творожной пасхи. В преддверии праздника звездная ростовчанка рассказала рецепт пасхального десерта без вреда для фигуры. По её словам, десерт получается воздушным и душистым, но при этом нетяжёлым.Чтобы приготовить пасху по рецепту Ирины Безруковой, вам понадобятся:курага — 200 г;изюм — 70 г;творог — 800 г;греческий йогурт — 100 г;мёд — по вкусу;цедра одного маленького лимона;цукаты.Залейте курагу кипятком и оставьте на 15 минут. Промойте изюм и дайте ему высохнуть. Затем протрите творог через мелкое сито, добавьте йогурт и взбейте массу блендером до однородности.Курагу нужно отжать от воды и превратить в пюре с помощью блендера. Затем смешать полученное пюре с творожной массой, добавить мёд и цедру лимона, всё хорошо перемешать. После этого ввести в массу изюм и цукаты.Чтобы выложить массу в форму, необходимо сначала выстелить ее влажной марлей. Затем, по совету Ирины Безруковой, поставить форму в миску так, чтобы ее дно не соприкасалось с дном миски. Это нужно для того, чтобы стекла лишняя сыворотка. После этого можно залить форму творожной массой и разровнять её.Накройте массу свободными концами марли. Поместите сверху небольшой груз (например, 500 грамм) и отправьте в холодильник на 24 часа.Перед подачей на стол снимите груз и уберите марлю. При желании можно украсить пасху по своему вкусу.