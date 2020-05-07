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Весь состав ФК «Ростов» прошел тест на коронавирус

Весь состав ФК «Ростов» прошел тест на коронавирус
Игроки из футбольного клуба «Ростов» прошли тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 8 мая сообщил журналист Сергей Егоров.

Все футболисты из «желто-синего» клуба сдали анализы на наличие COVID-19. Результаты показали отсутствие инфекции у каждого из спортсменов.

Отмечается также, что большая часть команды находятся на самоизоляции в Ростове-на-Дону. Только 22-летний защитник Деннис Хаджикадунич вернулся в родную Швецию. При этом, все игроки тренируются в домашних условиях по заданиям своего тренера Валерия Карпина.

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