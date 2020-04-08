Валерий Карпин: ФК «Ростов» планирует начать тренировки 1 мая

Тренер футбольного клуба «Ростов» поделился планами команды на случай, если в стране наладится эпидемиологическая обстановка. По словам Валерия Карпина, команда планирует возобновить тренировки 1 мая.Сейчас все футболисты находятся дома на самоизоляции. Администрация клуба закупила каждому коврики, гантели и прочий спортивный инвентарь для тренировок на дому. Спортсмены получают задания от тренера и каждый день отправляют видеоотчёты.«Жёлто-синие» организовали флешмоб «ДомасРостовом». Они публикуют в социальных сетях записи своих тренировок и показывают жителям Ростова-на-Дону, что заниматься спортом можно и не выходя на улицу. Некоторые из них уехали в родные страны (например, Роман Ерёменко - в Финляндию) или по России. Основная масса осталась в донской столице.Валерий Карпин добавил, что Российская Премьер-Лига планирует возобновить чемпионат 7 июня. При таком раскладе «жёлто-синие» успеют провести все оставшиеся восемь туров. Если же дату сдвинут, то расписание матчей может оказаться слишком плотным.