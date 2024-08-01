Фото: ФК «СКА Ростов»

ФК «СКА Ростов» пополнился новым игроком. Информацию об этом опубликовали в социальных сетях клуба 31 июля.Владимир Гранат — бывший защитник сборной России и экс-капитан московского «Динамо». Вместе с этим клубом он стал бронзовым призером РПЛ. Также Владимир играл за московский «Спартак» и казанский «Рубин». В общей сложности он провёл более 256 матчей в РПЛ. Дважды входил в тройку лучших игроков чемпионата России. У него есть опыт выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы.Напомним, что днем ранее в социальных сетях клуба было объявлено о пополнении команды новым правым полузащитником — Александром Злобиным.