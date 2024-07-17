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Бывший вратарь команды стал новым тренером ХК «Ростов»

Бывший вратарь команды стал новым тренером ХК «Ростов»
17 июля руководство хоккейного клуба «Ростов» сообщило в социальных сетях о назначении нового тренера. Им стал бывший вратарь команды Андрей Литвинов.

Андрей Литвинов родился в Новокузнецке и начал свою хоккейную карьеру в местном клубе «Металлург». Он провёл три сезона в Высшей хоккейной лиге, играя за «Металлург», а затем перешёл в другие команды, такие как «Торос», «Рязань», «Сокол», «Буран» и «Ариада-Акпарс».

В настоящее время Андрей Литвинов является воспитанником новокузнецкого хоккея и проводит 11-й сезон в этом клубе. Он имеет богатый опыт игры на различных позициях, но наибольшую известность получил как вратарь.
Фото: ХК Ростов
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