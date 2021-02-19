Экс-капитан резервного «Локомотива» стал игроком ростовского клуба

Бывший капитан московского ФК «Локомотив-Казанка» стал полузащитником ростовского клуба. Об этом «желто-синие» сообщили на своей официальной странице 21 февраля.Георгий Махатадзе - уроженец донской столицы. Он занимается футболом с восьми лет. За свою карьеру 22-летний футболист выходил на поле в составе московской, казанской, хабаровской команд. Спортсмен дебютировал в 2014 году в первенстве молодежных команд. В 17 лет он стал бронзовым призером чемпионата Европы: в ходе того матча Георгий забил мяч с центра поля, который вывел Россию в 1/8 турнира.Последние два года футболист играл в составе резервной команды «Локомотива» в роли капитана. 19 февраля 2021 года по обоюдному согласию контракт расторгли. А 21-го числа Махатадзе стал игроком ФК «Ростов» до конца сезона с возможностью продления на 4,5 года.