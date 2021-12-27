Защитник ростовского хоккейного клуба стал лучшим игроком выездной серии

Фото: ХК Ростов

Защитник ростовского хоккейного клуба Елисей Минаев стал лучшим игроком выездной серии матчей с 22 по 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды 28 декабря.Спортсмен выступает за ХК «Ростов» недавно, но уже полюбился зрителям. В социальных сетях за него отдали свои голоса почти 50% опрошенных болельщиков. На втором месте оказался Павел Щербаков с 28% голосов. Замкнул тройку лучших нападающий команды Роман Опалев. За него проголосовали всего 10% опрошенных пользователей.Напомним, Елисею Минаеву - всего 20 лет. Спортсмен - воспитанник ярославской школы хоккея, он родом из станицы Тацинской Ростовской области.