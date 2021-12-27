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Защитник ростовского хоккейного клуба стал лучшим игроком выездной серии

Защитник ростовского хоккейного клуба стал лучшим игроком выездной серии

Защитник ростовского хоккейного клуба Елисей Минаев стал лучшим игроком выездной серии матчей с 22 по 26 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе донской команды 28 декабря.

Спортсмен выступает за ХК «Ростов» недавно, но уже полюбился зрителям. В социальных сетях за него отдали свои голоса почти 50% опрошенных болельщиков. На втором месте оказался Павел Щербаков с 28% голосов. Замкнул тройку лучших нападающий команды Роман Опалев. За него проголосовали всего 10% опрошенных пользователей.

Напомним, Елисею Минаеву - всего 20 лет. Спортсмен - воспитанник ярославской школы хоккея, он родом из станицы Тацинской Ростовской области.
Фото: ХК Ростов
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