ФК «Ростов» выступил против рефери Михаила Вилкова после матча с «Локомотивом»

ФК «Ростов» выступил против судьи Михаила Вилкова, который судил матч с московским «Локомотивом». Президент клуба убежден, что «такие судьи, как Вилков, не должны работать в чемпионате, потому что именно они тормозят его развитие, понижают привлекательность и порочат честь российского футбола».Ранее бригаду Вилкова отстраняли от судейства после игры «Краснодар» – «Рубин». Когда просматривали повторы игры на видео, оказалось, что решения судьи были ошибочными. Тогда он не мог работать девять туров. В сезоне-2018/19 Вилкова отстранили на четыре тура после провальной работы на матче «Енисей» – «Крылья Советов». Решающим для Вилкова стал матч «Локомотив» - «Ростов». Матч завершился со счетом 4:1.Бригаде Вилкова вменяют три результативные ошибки. Первая – удаление на 52-й минуте полузащитника «Ростова» Армина Гиговича. Вторая – назначение пенальти в ворота «желто-синих». Третья – неудаление полузащитника донской команды Кенто Хасимото. В связи с этим несколько дней назад Вилкова пожизненно отстранили от судейства.