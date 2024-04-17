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ФК «Ростов» выкупил ивуарийского защитника. Об этом сообщил спортивный директор команды Андрей Рыскин в интервью «Спорт-Экспресс».Умар Сако теперь будет на постоянной основе играть за «желто-синих».По словам Андрея Рыскина, на 99% вопрос о выкупе решен. Все важные документы и соглашения подписаны, остались мелочи.Напомним, что контракт у 27-летнего защитника с болгарским клубом «Арда» был рассчитан до 30 июня 2026 года. Но спортсмен заинтересован в том, чтобы быть постоянным игроком «желто-синих».Футболист начинал свою карьеру на родине в Кот-д’Ивуаре в Западной Африке за «Денгеле», также играл за такие клубы, как «АСЕК Мимозас» (Кот-д’Ивуар), «Аль-Харитиях» (Катар), «Берое» (Болгария), ЛАСК (Австрия).В этом сезоне, выступая за болгарский клуб «Арда», защитник отличился двумя голами и голевой передачей за 20 проведенных матчей.