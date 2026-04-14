Осужденный за халатность бывший глава Цимлянска отделался обязательными работами

В Ростовской области вынесен приговор в отношении бывшего главы Цимлянска Павла Разумовского. Его обвиняли по статье «Халатность».Павел Разумовский подал в отставку в сентябре 2025 года. Досрочное увольнение связали с визитом губернатора в Цимлянск. Оказалось, что жители города массово жаловались на работу местных властей. По их словам, Разумовский отказывался взаимодействовать с населением, а местная администрация игнорировала все обращения граждан. Спустя месяц глава города был задержан.По версии следствия, в ноябре 2023 года администрация города организовала аукцион. В рамках конкурса должны были найти подрядчика, который бы следил за дорогами и тротуарами в Цимлянске. Чиновник утвердил завышенную цену контракта на содержание дорог, рассчитанную по устаревшим нормативам. В итоге город переплатил больше 2 миллионов рублей.Как сообщил источник Donday.ru, суд признал чиновника виновным. Он приговорен к 320 часам обязательных работ и трем годам лишения права занимать должности в органах МСУ. Иск на 2 166 147 рублей удовлетворен в полном объёме.