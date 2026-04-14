Дожди накроют Ростовскую область 14 апреля. Об этом свидетельствуют данные специалистов Гидрометцентра на 14 апреля.Метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах пройдут небольшие и умеренные дожди с грозой. Утром будет наблюдаться туман.В этот день порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. При грозе они усилятся до 12-14 метров в секунду. В дневные часы сила порывов ветра увеличится до 15-20 метров в секунду.Утром в донском регионе ожидаются заморозки от 0 до -5 градусов. После обеда воздух прогреется до +7…+12 градусов. Местами градусники поднимутся до +17.