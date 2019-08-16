ФК «Ростов» впервые в сезоне проиграл



Донские футболисты со счётом 0:2 проиграли ФК «Уфа».



Перед туром команды находились на разных полюсах турнирной таблицы РПЛ: «Ростов» был на втором месте, «Уфа» - на четвёртом с конца. Именно ростовчане были фаворитами предстоящего матча. Но в этот раз выиграла именно та команда, в которую меньше всего верили.



Из-за травмы не мог играть игрок основного состава дончан Хорен Байрамян. Также в запасе остался Роман Ерёменко. Видимо, это сказалось. «Уфа» на первых порах играла гораздо интереснее «Ростова». «Жёлто-синие» никак не могли найти свою игру – в атаке вовсе ничего не получалось. На 20-й минуте нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани (бывший игрок песчанокопской «Чайки», кстати) бил со штрафного и попал в перекладину. Потом на какое-то время команда гостей завладела преимуществом, но на 40-й минуте «Ростов» пропустил. Несогласованность между голкипером и защитниками привела к тому, что Сильвестр Игбун выскочил один на один и головой отправил мяч в ворота мимо вышедшего из ворот Песьякова – 1:0.



Во втором тайме дончане большую часть времени атаковали. Временами получалось опасно. Хорошие моменты не использовали Александр Саплинов и Евгений Чернов. Казалось, что ростовчане просто обязаны забить, как минимум, один гол. Но на 79-й минуте после отчаянного выноса со своей половины поля игровой снаряд пришёл к тому же Игбуну, который выжал максимум из ошибки центрального защитника «Ростова». Он подхватил мяч, протащил его к воротам и из-под защитника пробил в дальний нижний угол – 2:0. В итоге подопечные Валерия Карпина терпят первое в сезоне поражение.



В активе «Ростова» остаётся 11 очков. Теперь он занимает третье место. В следующем туре ростовчане будут 25 августа принимать «Рубин» (Казань).