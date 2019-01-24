ФК «Ростов» проиграл московскому «Локомотиву»



ФК «Ростов» потерпел поражение в матче с московским «Локомотивом». Игра состоялась 25 января в Катаре.



В начале матча удача была на стороне донских футболистов. Уже на 3-й минуте Щадин едва не забил гол. Защитник пробил с линии штрафной, но вратарь «Локомотива» Гилерме смог отразить удар. В первом тайме опасных моментов у ворот «Ростова» не было, однако москвичи хорошо держали защиту.



В во втором тайме счет наконец был открыт. Первый гол забил «Локомотив». Ворота ростовчан пробил Баринов. Однако через 10 минут «Ростов» сравнял счет. Видар Кьяртанссон попал точно в угол. По итогам основного времени счет составил 1:1.



Дончанам не повезло в серии пенальти. Преимущество оказалось на стороне москвичей. «Локомотив» одержал победу со счетом 4:3.