«Ростов» с «Краснодаром» сыграл вничью

В 6 туре РПЛ жёлто-синие играли в гостях у «Краснодара». «Быки» почти провалили начало сезона, а потому должны были играть на победу, чтобы не отстать от группы команд в верхней части таблицы чемпионата. Но у «Ростова» тоже есть свои цели на сезон, пусть, возможно, и не такие амбициозные.В первом тайме команда Валерия Карпина играла активнее оппонента. На 17-й минуте Хорен Байрамян классным пасом вывел Эльдора Шомуродова на угол вратарской - удар с острого угла не вышел таким, как надо. Через пару минут вновь Байрамян нашёл передачей Романа Ерёменко на том же фланге – удар в касание и штанга! Первый острый момент у ворот «Ростова» хозяева поля соорудили лишь на 37-й минуте – Кристофер Олссон опасно стрелял из района 11-метровой отметки - голкипер «Ростова» был на высоте. В итоге клубы пошли на перерыв, не открыв счёт.Во втором тайме опаснее смотрелись уже игроки «Краснодара». На 60-й минуте активный Кристофер Олссон вынудил Песьякова продемонстрировать своё мастерство, чтобы выручить свой клуб – ростовский вратарь вытащил мяч, летящий в верхний угол. Несколько минут спустя «Ростов» открыл счёт. Норвежец Матиас Норманн выполнил неберущийся удар со штрафного – 0:1. «Быки» бросились в атаку. Даниил Уткин пробил в штангу. Затем бразилец Вандерсон бил из недурной позиции, но слишком неточно и слабо. На 72-й минуте «Краснодар» всё же сравнял счёт – швед Маркус Берг забил после передачи вдоль ворот – 1:1. Далее у Вандресона был ещё один голевой момент, однако тут уже удача улыбнулась «Ростову» - удар мимо из убойной позиции. В концовке чёрно-зелёные играли, наверное, получше, но ничью можно и нужно назвать справедливым итогом.РПЛ уходит на двухнедельный перерыв, связанный с матчами сборных.