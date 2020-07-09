У футболистов «Уфы» заподозрили COVID-19 после матча с «Ростовом»

У футболистов «Уфы» заподозрили коронавирус после матча с ФК «Ростов». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.По информации портала, все тесты, сделанные футболистами перед матчем, показали отрицательные результаты. После встречи с «желто-синими» у троих футболистов подозревают инфекцию.В «Уфе» предполагают, что заражений может быть значительно больше. В скором времени все игроки сделают повторный тест на COVID-19.Ранее сообщалось, что шесть футболистов «Ростова» заболели коронавирусом. Команду посадили на карантин. На поле «желто-синие» выставили подростков, которые проиграли со счетом 10:1.