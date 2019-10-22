В Олимп-Первенстве ФНЛ «Чайка» уступила московскому «Торпедо»



ФК «Чайка» из села Песчаноковского проиграл московскому «Торпедо». Встреча прошла в рамках первого тура Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги. Матч прошёл 23 октября в российской столице.



В первом тайме футболисты «Чайки» пропустили один мяч, и в первой части встречи не смогли сравнять счёт. После перерыва песчанокопцы допустили ошибку в обороне, соперник тут же воспользовался этим и забил свой второй мяч. Единственный гол со стороны «Чайки» принадлежит полузащитнику Ивану Безденежных. Матч закончился победой москвичей со счётом 2:1.



После игры песчанокопская «Чайка» находится на 11-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. В активе клуба — 24 очка.



Следующий матч состоится 27 октября на домашнем стадионе. ФК «Чайка» сыграет с воронежским «Факелом».