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«Ростов» уступил венгерской команде - 1:2

«Ростов» уступил венгерской команде - 1:2
На австрийском учебно-тренировочном сборе ростовчане сыграли сразу два поединка за день. В первом матче «желто-синие» обыграли «Локомотив» (Москва) - 2:1, но во втором спарринге подшефные Валерия Карпина уступили.

В первом тайме венгерский коллектив смотрелся лучше. Уже на 6-й минуте игры после ошибки вратаря «Ростова» Егора Бабурина «Кишварда» открыла счет. На 30-й минуте «Ростов» пропустил второй гол. Вновь голкипер ростовчан не выручил. На отдых команды отправились при счете 0:2.

Во второй части встречи «желто-синие» заиграли увереннее. Но долго мяч никак не шел в ворота. Лишь на 73-й минуте получилось один гол отыграть. Максим Осипенко затылком отправил игровой снаряд в сетку после подачи с углового. Результат – проигрыш «Ростова» - 1:2.

Свой очередной товарищеский матч ростовчане сыграют 16 июля. Соперник – «Бейтар» (Иерусалим, Израиль).

Теги: ФК Ростов

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