ФК «Ростов» примет участие в третьем отборочном раунде Лиги Европы

В третьем отборочном раунде Лиги Европы станет известно, с кем сыграет футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.Так, 1 сентября пройдет жеребьевка отборочного раунда. Тогда и выяснится, с кем «желто-синие» выйдут на поле уже 24 сентября.Стоит отметить, что в последнее время «Ростов» показывает не самые лучшие результаты. Подопечные Валерия Карпина растеряли былую сноровку и проиграли финальный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».