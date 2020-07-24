Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

ФК «Ростов» примет участие в третьем отборочном раунде Лиги Европы

ФК «Ростов» примет участие в третьем отборочном раунде Лиги Европы
В третьем отборочном раунде Лиги Европы станет известно, с кем сыграет футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщили в пресс-службе донской команды.

Так, 1 сентября пройдет жеребьевка отборочного раунда. Тогда и выяснится, с кем «желто-синие» выйдут на поле уже 24 сентября.

Стоит отметить, что в последнее время «Ростов» показывает не самые лучшие результаты. Подопечные Валерия Карпина растеряли былую сноровку и проиграли финальный матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита».

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.