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ФК «Ростов» потратит на зимние сборы около 100 миллионов рублей

ФК «Ростов» потратит на зимние сборы около 100 миллионов рублей
По данным канала «РБ Спорт», ФК «Ростов» потратит на зимние сборы около 100 миллионов рублей.

В списке закупок клуба — четыре позиции, каждая из которых имеет свою цену. Самая крупная закупка стоит 32,7 миллиона рублей, затем идут закупки на 41,15 миллиона, 18,8 миллиона и две закупки по 5,14 миллиона рублей.

Пока не известно, на что именно будут потрачены эти средства. Вероятно, они пойдут на приобретение спортивного инвентаря, организацию специального питания и медицинского осмотра, а также на обеспечение жилья для спортсменов.

С 14 января по 15 февраля 48 игроков «Ростова» отправятся на дорогостоящие тренировки в Объединенные Арабские Эмираты.
Фото: ФК Ростов
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