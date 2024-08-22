Фото: ФК Ростов

По данным канала «РБ Спорт», ФК «Ростов» потратит на зимние сборы около 100 миллионов рублей.В списке закупок клуба — четыре позиции, каждая из которых имеет свою цену. Самая крупная закупка стоит 32,7 миллиона рублей, затем идут закупки на 41,15 миллиона, 18,8 миллиона и две закупки по 5,14 миллиона рублей.Пока не известно, на что именно будут потрачены эти средства. Вероятно, они пойдут на приобретение спортивного инвентаря, организацию специального питания и медицинского осмотра, а также на обеспечение жилья для спортсменов.С 14 января по 15 февраля 48 игроков «Ростова» отправятся на дорогостоящие тренировки в Объединенные Арабские Эмираты.