На развитие молодёжного футбола ФК «Ростов» потратил более 82 миллионов рублей



На подготовку начинающих спортсменов ФК «Ростов» потратил в 2018 году более 82 миллионов рублей. По затратам на молодёжный футбол клуб занял 8-е место из 16 российских команд. Такую информацию сообщили на сайте РФС.



Из документов следует, что администрация «Ростова» выделяет больше средств на оплату услуг агентов и посредников для поиска новых игроков. На это у клуба в прошлом году ушло 127 миллионов рублей. В этой категории дончане оказались на третьем месте. Их обогнали «Спартак» (688 миллионов) и «Зенит» (215 миллионов).



Также в отчёте указано, что на обслуживание спортивных объектов и недвижимости клуб тратит около 3% от своих доходов.