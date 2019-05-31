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На развитие молодёжного футбола ФК «Ростов» потратил более 82 миллионов рублей

На развитие молодёжного футбола ФК «Ростов» потратил более 82 миллионов рублей
На подготовку начинающих спортсменов ФК «Ростов» потратил в 2018 году более 82 миллионов рублей. По затратам на молодёжный футбол клуб занял 8-е место из 16 российских команд. Такую информацию сообщили на сайте РФС.

Из документов следует, что администрация «Ростова» выделяет больше средств на оплату услуг агентов и посредников для поиска новых игроков. На это у клуба в прошлом году ушло 127 миллионов рублей. В этой категории дончане оказались на третьем месте. Их обогнали «Спартак» (688 миллионов) и «Зенит» (215 миллионов).

Также в отчёте указано, что на обслуживание спортивных объектов и недвижимости клуб тратит около 3% от своих доходов.

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