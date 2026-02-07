Фото: ФК «Ростов»

ФК «Ростов» обыграл «всухую» «Циндао» со счетом 2:0. Встреча с командой из Китая прошла в Абу-Даби 7 февраля.Счет был открыт на втором тайме на 79-й минуте. Гол забил ростовский игрок Тимур Сулейманов. Через пару минут полузащитник Кирилл Щетинин увеличил счет до 2:0. Противникам не удалось забить гол до конца игры.Следующий матч у южан состоится 11 февраля. Они сыграют с китайской командой «Чжэцзян».На сегодняшний день «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице. Команда заработала 21 очко.