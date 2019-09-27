Ростовский «СКА» обыграл новокубанского «Биолога» со счетом 3:2



Футбольная команда «СКА Ростов» разгромила «Биолога-Новокубанского». Выездной матч 11-го тура первенства ПФЛ завершился со счетом 3:2. Игра прошла в поселке Прогресс 28 сентября.



В первом тайме защитник Валентин Винниченко и полузащитник Хасан Ахриев забили по голу сопернику. После перерыва «Биолог» реабилитировался и сравнял счет. Но за 12 минут до конца игры победный третий гол усилиями полузащитника Геннадия Козлова достался «СКА».



– Матч получился очень зрелищным и эмоциональным. Мы провели отличный первый тайм, но во втором ненадолго потеряли концентрацию, в результате чего соперник сравнял счет. Хорошо, что после этого быстро удалось собраться и выйти вперед. В конце матча было непросто, но мы все же сумели удержать победу. Свой гол я посвящаю отцу, которого не стало на прошлой неделе, – поделился Геннадий Козлов.







После победы в 11-м туре Первенства ПФЛ в активе «армейцев» 16 очков. На данный момент ростовский «СКА» занимает шестое место в турнирной таблице. Через неделю, 6 октября, дончане сразятся с футбольной командой «Анжи» из Махачкалы.



Подопечный клуб с победой поздравил Василий Вакуленко. Рэпер поблагодарил «армейцев» за «отчаянную, красивую, мужественную» борьбу на поле. Напомним, свою последнюю композицию Баста посвятил «СКА Ростов».