ФК «Ростов» «всухую» проиграл питерскому «Зениту»



Питерская команда на матче в Катаре разгромила ФК «Ростов». Игра проходила 28 января в рамках «Фонбет Кубок Матч Премьер». Для южан она стала последней в турнире.



Первые 20 минут матча у «жёлто-синих» было много отличных моментов, но они их упустили. На 41-й минуте Далер Кузяев из «Зенита» открыл счёт. До перерыва цифры на табло не менялись.



После паузы питерский нападающий Артём Дзюба забил второй гол. На 60-й минуте Олег Шатов точно пробил штрафной и довёл счёт до 0:3.



Вскоре Денис Терентьев забил четвёртый мяч и ровно через две минуты — пятый. В итоге «Ростов» «всухую» проиграл питерцам со счётом 0:5.