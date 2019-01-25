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ФК «Ростов» «всухую» проиграл питерскому «Зениту»

ФК «Ростов» «всухую» проиграл питерскому «Зениту»
Питерская команда на матче в Катаре разгромила ФК «Ростов». Игра проходила 28 января в рамках «Фонбет Кубок Матч Премьер». Для южан она стала последней в турнире.

Первые 20 минут матча у «жёлто-синих» было много отличных моментов, но они их упустили. На 41-й минуте Далер Кузяев из «Зенита» открыл счёт. До перерыва цифры на табло не менялись.

После паузы питерский нападающий Артём Дзюба забил второй гол. На 60-й минуте Олег Шатов точно пробил штрафной и довёл счёт до 0:3.

Вскоре Денис Терентьев забил четвёртый мяч и ровно через две минуты — пятый. В итоге «Ростов» «всухую» проиграл питерцам со счётом 0:5.

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