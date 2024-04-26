ФК «Ростов» обыграл «Урал» со счетом 1:0

Фото: ФК Ростов.

Ростовские футболисты одержали победу над командой Екатеринбурга. Выездной матч прошел 25 апреля.Ростовские футболисты на протяжении всей игры стойко держали оборону. За несколько минут до начала матча наша команда заменила защитника. Причиной стала травма Эяда Эльаскалани. Вместо него на поле вышел Евгений Чернов.Желто-синие шли в атаку и не оставляли шансов сопернику. В первом тайме счет оставался по нулям. Однако вторая часть игры была более напряженной. Первый и единственный гол в ворота соперника забил Сесар Роналдо.На последних минутах «Урал» осмелел, но поразить ворота ростовчан им так и не удалось. Матч завершился со счетом 0:1.