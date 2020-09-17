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ФК «Ростов» дебютировал в юношеской футбольной лиге

ФК «Ростов» дебютировал в юношеской футбольной лиге
ФК «Ростов» впервые выступил в юношеской футбольной лиге. Матчи прошли 19 сентября.

В Новогорске состоялись два матча «желто-синих» (2004 и 2003 г.р.) против команд «Динамо». Старший состав ростовчан проиграл со счетом 1:2, хотя и обладал преимуществом в начале матча.

«Ростов-2003» тоже уступил сверстникам из «Динамо». Сначала пропустили три гола, но забили два. Во втором тайме в ворота «желто-синих» прилетели еще пять мячей. Встреча завершилась поражением - 2:8.

Как прокомментировал матчи тренер Олег Сальников, ребята набираются опыта, у команд идет процесс обучения.

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