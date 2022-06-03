Двое игроков ФК «Ростов» сыграют в юношеской сборной России

Фото: Академия ФК «Ростов»

Двое игроков юношеской сборной ФК «Ростов» поедут на тренировку со сборной России. Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.Дмитрий Васильцов с шести лет выступает за «Ростов». В 2020 году 16-летнего защитника пригласили в сборную России U-14. С этой командой он провел два контрольных матча. Иван Петров в 2019 году стал участником донской команды. Он перешел к «желто-синим» из «Динамо».Парни отправятся на тренировочные сборы в Москву с 19 по 27 июня.