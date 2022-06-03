Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Двое игроков ФК «Ростов» сыграют в юношеской сборной России

Двое игроков ФК «Ростов» сыграют в юношеской сборной России

Двое игроков юношеской сборной ФК «Ростов» поедут на тренировку со сборной России. Об этом «желто-синие» сообщили на своей странице в соцсетях.

Дмитрий Васильцов с шести лет выступает за «Ростов». В 2020 году 16-летнего защитника пригласили в сборную России U-14. С этой командой он провел два контрольных матча. Иван Петров в 2019 году стал участником донской команды. Он перешел к «желто-синим» из «Динамо».

Парни отправятся на тренировочные сборы в Москву с 19 по 27 июня.
Фото: Академия ФК «Ростов»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.