Игрок юношеской команды ФК «Ростов» выступит за сборную России

Фото: ФК Ростов

Игрок юношеской команды ростовского футбольного клуба Кирилл Шубин выступит за сборную России. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе академии «желто-синих». После приглашения 15-летний футболист поедет на тренировку, которая будет проходить в Белоруссии с 29 мая по 5 июня.Кирилл пришел в академию «Ростова» в восемь лет. Около месяца назад он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.Напомним, в состав российской сборной были вызваны еще двое игроков - Кирилл Чебураков и Мурад Алимов.