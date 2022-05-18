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Игрок юношеской команды ФК «Ростов» выступит за сборную России

Игрок юношеской команды ФК «Ростов» выступит за сборную России

Игрок юношеской команды ростовского футбольного клуба Кирилл Шубин выступит за сборную России. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе академии «желто-синих». После приглашения 15-летний футболист поедет на тренировку, которая будет проходить в Белоруссии с 29 мая по 5 июня.

Кирилл пришел в академию «Ростова» в восемь лет. Около месяца назад он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

Напомним, в состав российской сборной были вызваны еще двое игроков - Кирилл Чебураков и Мурад Алимов.
Фото: ФК Ростов
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