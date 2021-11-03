Двое игроков юношеской команды ФК «Ростов» вызваны в состав сборной России

Фото: ФК «Ростов».

Двое игроков юношеской сборной футбольного клуба «Ростов» выйдут на поле в составе команды России. О том, что Илья Зубенко и Кирилл Чебураков вызваны в расположение национальной сборной, стало известно 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе «желто-синих», ребятам предстоит отправиться на учебно-тренировочный сбор и принять участие в товарищеских матчах против команды Венгрии U-15.Воспитанник донской футбольной академии Илья Зубенко подписал первый профессиональный контракт в июле 2021 года с ФК «Ростов». Юноша с раннего детства занимался футболом. 15-летний полузащитник регулярно участвовал в региональных матчах. В состав юношеской сборной России он вошел в 2020 году. Илья выходил на поле в матчах против команд Албании, Литвы, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 21 февраля ростовчанин дебютировал в одном из двух товарищеских игр с Северной Македонией.Кирилл Чебураков перешел в академию ФК «Ростов» в июле 2016 года. Ранее он тренировался в академии имени Виктора Понедельника. В сентябре 2021 года 15-летний нападающий выступал в двух матчах Россия - Испания в составе команды, на год старше его. Также в этом году футболист вышел на поле за донскую команду в 12 матчах U-16.Еще один игрок «Ростова» вызван в состав сборной Армении. Нарек Манукян в ближайшее время отправится готовиться к матчам группового этапа квалификации Евро U-19. Первый профессиональный контракт полузащитник подписал в июле 2020 года с ФК «Калуга». Через месяц Манукян перешел в ростовский клуб на правах аренды. 19-летний игрок обошелся донской команде в 25 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).