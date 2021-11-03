Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Двое игроков юношеской команды ФК «Ростов» вызваны в состав сборной России

Двое игроков юношеской команды ФК «Ростов» вызваны в состав сборной России
На фото слева направо: Илья Зубенко, Кирилл Чебураков.

Двое игроков юношеской сборной футбольного клуба «Ростов» выйдут на поле в составе команды России. О том, что Илья Зубенко и Кирилл Чебураков вызваны в расположение национальной сборной, стало известно 9 ноября. Как сообщили в пресс-службе «желто-синих», ребятам предстоит отправиться на учебно-тренировочный сбор и принять участие в товарищеских матчах против команды Венгрии U-15.

Воспитанник донской футбольной академии Илья Зубенко подписал первый профессиональный контракт в июле 2021 года с ФК «Ростов». Юноша с раннего детства занимался футболом. 15-летний полузащитник регулярно участвовал в региональных матчах. В состав юношеской сборной России он вошел в 2020 году. Илья выходил на поле в матчах против команд Албании, Литвы, Хорватии и Боснии и Герцеговины. 21 февраля ростовчанин дебютировал в одном из двух товарищеских игр с Северной Македонией.

Кирилл Чебураков перешел в академию ФК «Ростов» в июле 2016 года. Ранее он тренировался в академии имени Виктора Понедельника. В сентябре 2021 года 15-летний нападающий выступал в двух матчах Россия - Испания в составе команды, на год старше его. Также в этом году футболист вышел на поле за донскую команду в 12 матчах U-16.


На фото: Нарек Манукян.

Еще один игрок «Ростова» вызван в состав сборной Армении. Нарек Манукян в ближайшее время отправится готовиться к матчам группового этапа квалификации Евро U-19. Первый профессиональный контракт полузащитник подписал в июле 2020 года с ФК «Калуга». Через месяц Манукян перешел в ростовский клуб на правах аренды. 19-летний игрок обошелся донской команде в 25 тысяч евро (около 2 миллионов рублей).
Фото: ФК «Ростов».
0 0

Теги: ФК Ростов футбол в Ростове

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.