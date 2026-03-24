В историческом центре Ростова на продажу выставили особняк балерины Феи Балабиной

Столетний особняк балерины Феи Балабиной вновь выставлен на продажу. Ростов-на-Дону. Объявление появилось на популярной платформе в марте.Особняк, построенный в стиле эклектика на рубеже XIX-XX веков, состоит из двух литера. Литер А, по адресу Шаумяна, 58А, был возведен в 1917 году, а литер Б – здание № 58Б – еще раньше, в 1880 году. В советское время помещения гостиницы «Бристоль», а затем и жилые квартиры, служили домом для многих горожан, включая знаменитую балерину Фею Балабину, которая проживала здесь до 1924 года.Несмотря на то, что дом пережил бурные времена Гражданской и Великой Отечественной войн, современные реалии оказались для него суровым испытанием. В 2000-х годах оба литера были признаны объектами культурного наследия, но вместе с тем – непригодными для жилья и подлежащими сносу. В 2022 году было принято решение о сносе, однако литер А удалось спасти. Литер Б, к сожалению, получил «смертельный приговор» из-за критического состояния.На продажу выставлено трехэтажное отдельно стоящее здание общей площадью 393,9 квадратных метров на земельном участке 2,39 сотки. Объект требует капитального ремонта, но при этом обладает центральными коммуникациями. В память о выдающейся балерине на фасаде дома установлена мемориальная доска.Нынешняя цена особняка составляет 19 миллионов рублей. Стоит отметить, что годом ранее здание уже пытались продать за 20 миллионов рублей, однако покупателя тогда так и не нашлось. Станет ли этот раз удачным для владельцев, покажет время.