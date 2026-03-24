Власти намерены демонтировать всё, что построил предыдущий подрядчик в парке «Дружба». Об этом на заседании в правительстве Ростовской области сообщил глава города Александр Скрябин.По словам главы, проект разделен на зоны, но из-за подрядчика ранее выполненные работы придется демонтировать. Но как ранее сообщали общественники от территории парка осталась только раскуроченная площадка. Поэтому сносить много не придется.История с благоустройством парка «Дружба» началась еще в 2022 году. Тогда на работы выделили 562 миллиона рублей. Горожане с нетерпением ждали открытия парка, которое запланировано было на осень 2024 года. Но подрядчик по неизвестным причинам переносил сроки открытия. Позже оказалось, что в проекте оказалось много ошибок.Возбудили уголовное дело. В апреле 2025 года Арбитражный суд взыскал с ответчика «Автомагистраль СК» авансовую часть в размере 222,6 миллиона рублей. Средства должны быть переведены в пользу бюджетного учреждения «Парк культуры и отдыха "Дружба"». В конце этого же года завершили разработку проекта по дальнейшему благоустройству, в котором принимали участие общественники.Планируется завершить масштабные работы к 2028 году.