Донской тхэквондист Алексей Денисенко стал отцом во второй раз



У тхэквондиста из Батайска родился второй сын. О пополнении в семье Алексея Денсинеко сообщили его друг Владимир Ким 19 февраля.



Жена чемпиона Анастасия Алексеенко рассказала фанатам о своей беременности 14 октября 2019 года. Тогда семья, в формате игры с надувным шариком, объявила, что их второй ребенок тоже будет мальчиком.



Своего сына родители решили назвали в честь отца – Алексей Алексеевич второй. Напомним, своему первенцу они дали имя Богдан.



Алексей Денисенко является многократным чемпионом по тхкэвандо. Он также имеет титул заслуженного мастера спорта страны. Мужчина тренируется и проживает в Батайске