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Донской тхэквондист Алексей Денисенко стал отцом во второй раз

Донской тхэквондист Алексей Денисенко стал отцом во второй раз
У тхэквондиста из Батайска родился второй сын. О пополнении в семье Алексея Денсинеко сообщили его друг Владимир Ким 19 февраля.

Жена чемпиона Анастасия Алексеенко рассказала фанатам о своей беременности 14 октября 2019 года. Тогда семья, в формате игры с надувным шариком, объявила, что их второй ребенок тоже будет мальчиком.

Своего сына родители решили назвали в честь отца – Алексей Алексеевич второй. Напомним, своему первенцу они дали имя Богдан.

Алексей Денисенко является многократным чемпионом по тхкэвандо. Он также имеет титул заслуженного мастера спорта страны. Мужчина тренируется и проживает в Батайске

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