Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донской чемпион России по тхэквондо Денисенко впервые показал новорождённого сына

Донской чемпион России по тхэквондо Денисенко впервые показал новорождённого сына
Спортсмен из Ростовской области Алексей Денисенко показал новорождённого сына. Молодой человек опубликовал в Сети видео, на котором его старший ребёнок знакомится с крохой.

У тхэквондиста из Батайска несколько дней назад появился второй малыш. Недавно его супругу Анастасию выписали из роддома. Второго сына пара назвала в честь папы Алексеем. Старшего ребёнка зовут Богдан.

Денисенко-старший носит звание чемпиона России по тхэквондо, серебряного призёра чемпионата Европы в 2014 году, бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года и заслуженного мастера спорта России.
появился

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.