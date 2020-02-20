Донской чемпион России по тхэквондо Денисенко впервые показал новорождённого сына



Спортсмен из Ростовской области Алексей Денисенко показал новорождённого сына. Молодой человек опубликовал в Сети видео, на котором его старший ребёнок знакомится с крохой.



У тхэквондиста из Батайска несколько дней назад появился второй малыш. Недавно его супругу Анастасию выписали из роддома. Второго сына пара назвала в честь папы Алексеем. Старшего ребёнка зовут Богдан.



Денисенко-старший носит звание чемпиона России по тхэквондо, серебряного призёра чемпионата Европы в 2014 году, бронзового призёра Олимпийских игр 2012 года и заслуженного мастера спорта России.

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