Донской тхэквондист Алексей Денисенко завоевал бронзу на чемпионате Европы



Ростовский спортсмен Алексей Денисенко вошел в тройку лучших на чемпионате Европы по тхэквондо. Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Италии.



Соревнования по тхэквондо G4 EXTRA European Taekwondo Championships проходили в городе Бари. В весовой категории среди мужчин до 68 килограммов Денисенко завоевал бронзовую медаль.



Алексей является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и бронзовым призером чемпионата мира 2015-го. На счету спортсмена - победы в чемпионатах России и Европы, а также в мировых рейтинговых турнирах.