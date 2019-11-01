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Донской тхэквондист Алексей Денисенко завоевал бронзу на чемпионате Европы

Донской тхэквондист Алексей Денисенко завоевал бронзу на чемпионате Европы
Ростовский спортсмен Алексей Денисенко вошел в тройку лучших на чемпионате Европы по тхэквондо. Соревнования проходили с 1 по 3 ноября в Италии.

Соревнования по тхэквондо G4 EXTRA European Taekwondo Championships проходили в городе Бари. В весовой категории среди мужчин до 68 килограммов Денисенко завоевал бронзовую медаль.

Алексей является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года и бронзовым призером чемпионата мира 2015-го. На счету спортсмена - победы в чемпионатах России и Европы, а также в мировых рейтинговых турнирах.

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