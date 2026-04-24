В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 24 апреля
В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 24 апреля. Оповещение от РСЧС поступило около 5:00.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена примерно в 23:30. Жителям рекомендовали покинуть открытые участки улиц, зайдити в помещения и отойти подальше от окон.

Утром спец службы сняли режим. Как сообщил губернатор, за ночь над регионом воздушная атака была перехвачена в городе Каменск- Шахтинский. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.
Фото: Мария Польдяева; Дондей
