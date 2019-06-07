Ростовчане стали лучшими на Международном турнире по тхэквондо в Австрии



Дмитрий Артюхов и Алексей Денисенко



Два спортсмена из Ростова-на-Дону стали призёрами Международного турнира по тхэквондо. Соревнования прошли с 8 по 9 июня в австрийском городе Иннсбрук.



Россию на состязаниях представляли всего четыре человека, два из которых — представители ростовского клуба. Честь страны защищали Дмитрий Артюхов и Алексей Денисенко, который является серебряным призёром Олимпиады 2016 года.



Денисенко выступал в весовой категории до 68 килограммов. Он одолел пять противников из Японии, Австрии, Уругвая, Франции и Хорватии.



Артюхов пробил себе дорогу к «золоту» в категории до 74 килограммов. Он смог одолеть трёх спортсменов из Германии и одного — из Греции.



Победа в этом турнире дала ребятам десять баллов в олимпийский зачёт.