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Ростовчане стали лучшими на Международном турнире по тхэквондо в Австрии

Ростовчане стали лучшими на Международном турнире по тхэквондо в Австрии
Дмитрий Артюхов и Алексей Денисенко

Два спортсмена из Ростова-на-Дону стали призёрами Международного турнира по тхэквондо. Соревнования прошли с 8 по 9 июня в австрийском городе Иннсбрук.

Россию на состязаниях представляли всего четыре человека, два из которых — представители ростовского клуба. Честь страны защищали Дмитрий Артюхов и Алексей Денисенко, который является серебряным призёром Олимпиады 2016 года.

Денисенко выступал в весовой категории до 68 килограммов. Он одолел пять противников из Японии, Австрии, Уругвая, Франции и Хорватии.

Артюхов пробил себе дорогу к «золоту» в категории до 74 килограммов. Он смог одолеть трёх спортсменов из Германии и одного — из Греции.

Победа в этом турнире дала ребятам десять баллов в олимпийский зачёт.

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